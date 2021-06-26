محمد بن راشد يعتمد هيكلة غرف تجارة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم هيكلة غرف تجارة دبي.

وأشار سموه إلى اعتماد 3 غرف للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية، واعتماد مجلس إدارة غرف دبي الذي سيشرف على الغرف الثلاث.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر " اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي … 3 غرف .. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية … نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي - أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموي رئيسي لدبي .. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال ..

وأضاف سموه "اعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث .. والذي سيضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للإمارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً".



وتابع سموه " غرف التجارة الجديدة .. أمامهم مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية .. وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد.. وحماية مصالح رجال الأعمال .. ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة ".