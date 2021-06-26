الامارات | تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات "كوفيد_19"

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات "كوفيد_19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة لحكومة دولة الإمارات حول المستجدات المرتبطة بـكوفيد19 غداً الأحد 27 يونيو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

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