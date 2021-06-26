الامارات | شرطة أبوظبي: "التفكك الأسري الخفي".. سبب وقوع الأبناء في براثن المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: "التفكك الأسري الخفي".. سبب وقوع الأبناء في براثن المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي المجتمع والأسر إلى مراقبة أبنائهم من رسائل إلكترونية مجهولة لأرقام هاتفية خارج الدولة تُروج لمواد مخدرة ممنوعة عبر تطبيقات "المراسلة والدردشة" وشبكات التواصل الاجتماعي وتحمل صوراً للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم ، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وأوضحت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن الأبناء أغلى أمانة وهم أولى بالعناية ومن حقهم علينا ترسيخ الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم وحب الوطن في قلوبهم وفي ذلك حماية لهم وحفاظاً عليهم من الأخطار .

وأكدت أن هناك مايسمى "بالتفكك الخفي " للأسرة والذي جاء نتيجة لانشغال أفراد الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى التباعد وغياب التواصل المستمر والانفصال في كثير من الأحيان بين الأم والأب مما يدفع الأبناء إلى السقوط فريسة للمخدرات.

ودعت أولياء الأمور الى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة الدفئ، والجلسات اليومية، وتعميق مشاعر الود، والتفاهم، بين أفراد البيت الواحد، ما يسمح للأب والأم بمتابعة الأبناء، عن كثب، ومراقبة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر سوء الاستخدام، والعواقب السلبية لقضاء الساعات الطويلة على المواقع "المراسلة".

وحثت الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إلى هواتفهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626 .

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