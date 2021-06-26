4.2 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بلغت مصروفات صندوق الزكاة للأسبوع الحالي 4 ملايين و223 ألفاً و600 درهم، استفاد منها 184 أسرة تتضمن 641 فرداً مستحقة للزكاة لترتفع القيمة المالية الإجمالية التي صرفت للمستحقين منذ بداية العام الحالي حتى أمس الأول إلى 85 مليوناً و380 ألفاً و528 درهماً، استفادت منها 6380 أسرة تتضمن 25829 فرداً. وسلطت الإحاطة الإعلامية للجنة الصرف في صندوق الزكاة أمس الأول الضوء عل خدمة مهمة من الخدمات المبتكرة التي يقدمها الصندوق مع موسم الرطب وهي خدمة زكاة التمور، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة على الخدمة في العام الماضي 835 طلباً مقارنة بنهاية العام 2019 الذي بلغ فيه عدد الطلبات قرابة 100 طلب، كما اعتمدت اللجنة مبلغ 4 ملايين و223 ألفاً و600 درهم من مصروفات صندوق الزكاة للأسبوع الحالي. وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، إن الصندوق سيكثف عملية الترويج لخدمة برنامج احتساب زكاة التمور هذا العام، حتى يستفيد منه الكثير من المزكين من المزارعين، ليتمكنوا من التواصل مع صندوق الزكاة مع بداية الموسم الحالي لجني محصول التمور في يوليو تقريباً، مرحباً باستقبال الصندوق اتصالاتهم واستفساراتهم حول الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور. ولفت الحمادي إلى أن البرنامج الذكي الذي يستخدم عبر تطبيق للهواتف الذكية، يهدف إلى حساب زكاة التمور بناء على عدد النخيل المثمرة بصورة آلية مبتكرة، كما يسعى إلى خدمة المتعاملين بطرق سهلة وميسرة حتى تكون في متناول الجميع، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية لصندوق الزكاة. وتفصيلاً، بلغ عدد المستفيدين للأسبوع الحالي ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل» 22 حالة، حيث تم صرف 455 ألف درهم، وضمن مشروع اقرأ «طلبة علم المدارس» تم صرف 80 ألفاً و650 درهماً، استفادت منها 17 حالة، واستفادت 17 حالة أيضاً ضمن مشروع «أمتي» (المسلمون الجدد) بمبلغ 85 ألف درهم، كما تم صرف 24 ألفاً و950 درهماً لـ 3 حالات ضمن مشروع أجر وعافية (المرضى)، و54 ألف درهم استفادت منها حالتان ضمن مشروع الأمل (ذوي الهمم)، واستفادت 25 حالة من 726 ألف درهم ضمن مشروع «تلاحم» المطلقات، كما تم صرف 66 ألف درهم ضمن مشروع تواصل (أسر السجناء)، استفادت منها 3 حالات. وضمن مشروع داعم (ضعف الدخل)، تم صرف 691 ألف درهم، استفادت منها 26 حالة، وصرف 411 ألف درهم ضمن مشروع رحمة (الأرامل)، استفاد منها 18 حالة، وكذلك استفادت حالة واحدة ضمن مشروع فزعة (المنكوبين) من مبلغ 10 آلاف درهم، وتم صرف 336 ألف درهم ضمن مشروع قل ربي ارحمهما (كبار المواطنين)، استفادت منها 13 حالة، واستفادت أسرة واحدة ضمن مشروع كافل (أسر الأيتام) بمبلغ 18 ألف درهم، وضمن مشروع مودة (المواطنات زوجات غير المواطنين)، تم صرف مليون و266 ألف درهم، استفادت منها 36 حالة.