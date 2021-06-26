مهمة نقل عاجلة لمريضـة إلى مستشفى راشد بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استجاب مركز الجناح الجوي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، بكفاءة وسرعة قصوى لحالة مريضة أوروبية تدهورت حالتها الصحية أثناء رحلتها لتلقي العلاج في الخارج بعد تعرضها لحادث مروري، وهو ما استدعى عودتها للدولة ونقلها على وجه السرعة في طائرة تابعة للجناح الجوي برفقة طاقم طبي إلى مستشفى راشد بدبي لتلقي العلاج بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال العقيد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير مركز الجناح الجوي: إن المريضة الأوروبية كانت قد تعرضت سابقاً لحادث مروري، وأنهت أسرتها الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجها خارج الدولة، وأثناء الرحلة الجوية، تدهورت صحتها وأصبحت حالتها حرجة، وبحاجة إلى تدخل طبي فوري، فتم إلغاء الرحلة وعادت إلى مطار آل مكتوم، ثم نقلتها سيارة الإسعاف إلى مركز الجناح الجوي الذي أسرع بدوره لنقلها إلى مستشفى راشد برفقة طاقم طبي.

وأكد العقيد المهيري، أن فرق الجناح الجوي تبقى على أهبة الاستعداد وفي جاهزية كاملة لتلقي الحالات الطارئة طوال الـ 24 ساعة، وتقديم خدماتها تحت أي ظرف وفي أي مكان، حرصاً منها على تلبية نداءات الاستغاثة في أي وقت، وسواء كانت المهام لتقل المرضى ذوي الحالات الطارئة أو المصابين في الحوادث المرورية، أو في حالات البحث عمن يضلون طريقهم أو يُفقدون في البر أو البحر.