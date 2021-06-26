وفد قنصلية غرينادا يزور متحف «شرطة دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لـ«شرطة دبي» وفداً من القنصلية العامة لدولة غرينادا برئاسة روز ان بينجامين، القنصل العام، حيث زار الوفد متحف شرطة دبي، وكان في استقباله الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعلياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي. واطلع الوفد على محتويات متحف شرطة دبي من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، إلى جانب قاعة خاصة بعرض بعض المضبوطات في القضايا المتنوعة من قبل شرطة دبي وطرق الكشف عنها، سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

واستمع الوفد إلى شرح من علياء محمد العجلة حول قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية. وفي ختام الزيارة، عبر وفد القنصلية العامة لدولة غرينادا عن سعادته بالاطلاع على تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء في العمل الأمني والشرطي.