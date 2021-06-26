«الأرصاد»: الطقس صحو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً. وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند 15:38 والمد الثاني عند 01:42 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 19:25، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.