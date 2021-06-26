احترقت «الشبرة» والسبب مجهول

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ ومتهمة حول التسبب في وقوع الحريق، موضحة أنه لا يوجد أي دليل يثبت خطأ المتهمة في الواقعة، وأن ما وقع كان بسبب تقصير منها سبب الحريق غير معروف، ولا يمكن تحديد سببه، بما يشير إلى أن الأشياء الكائنة بالشبرة محل الحراسة هي التي وقع عليها الحريق، كما لم يثبت أن لها طبيعة خاصة يلزم العناية والتوقي من خطرها كأن تكون لها طبيعة التفاعل الذاتي المؤدية للاحتراق، وأن ما يثيره الشاكي لا يعدو أن يكون جدلاً لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك دعوى قضائية ضد فتاة لكون الحريق بدأ من غرفة الكهرباء الخاصة بالجزء الذي تشغله، وأنها هي من تسبب بوقوع الحريق، والتي كانت معه الدعوى القضائية.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك، أن الأوراق قد خلت من أي دليل يثبت خطأ المتهمة في الواقعة، وأن ما وقع كان بسبب تقصير منها، ما أدى إلى نشوب الحريق، ولم تستخلص المحكمة من التقارير المرفقة وجود خطأ من جانبها، ما يجعل المحكمة تقضي برفض الدعوى لقيامها على غير سند صحيح، ولا يغيّر من ذلك ما ورد في التقارير المرفقة بأن الحريق بدأ من غرفة الكهرباء الخاصة بالجزء الذي تشغله المتهمة، لكون ذلك لا يكفي للقول بوجود خطأ في جانبها، إذ إن بداية الحريق في غرفة الكهرباء تستخلص معه المحكمة أن الحريق نتج بفعل خارجي لا دخل للمتهمة فيه.

وأوضحت المحكمة، أنه كان الثابت من مطالعة تقرير الأدلة الجنائية أن سبب الحريق غير معروف ولا يمكن تحديد سببه، بما يشير إلى أن الأشياء الكائنة بالشبرة محل الحراسة هي التي وقع عليها الحريق وبالتالي لم تتدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الحريق، كما لم يثبت أن لها طبيعة خاصة يلزم العناية والتوقي من خطرها كأن تكون لها طبيعة التفاعل الذاتي المؤدية للاحتراق على سبيل المثال، أو ما يدل على أن هذه الأشياء تشكل خطراً يستلزم الوقاية منه، ولم يثبت المستأنف – الشاكي - شيئاً من ذلك، مشيرة إلى أن الأصل براءة ذمة المتهمة وتظل تلك البراءة كما توصلت إلى ذلك بحق محكمة أول درجة لذا فإن قضاءها برفض الدعوى قد أصاب صحيح القانون.

ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض الطعن، وعدم قبول طلب الشاكي، كونه لا يعد سوى جدل في سلطة محكمة الموضوع، عوضاً أن المحكمة ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.