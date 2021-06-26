الامارات | 2223 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2223 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 293 ألفاً و212 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2223 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 622 ألفاً و532 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1782 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2177 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 601308 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 105 آلاف و676 جرعة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 14 مليوناً و940 ألفاً و31 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 151.06 جرعة لكل 100 شخص.

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