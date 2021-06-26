اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ـ أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً (أوروبياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزويد امرأة (أوروبية) بمخدر الحشيش، وأفادت التحقيقات بأنه عثر مع المرأة المحالة إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي كمية من الحشيش، واعترفت بأنها حصلت عليه من المتهم، فيما أكد المتهم أنها طلبت منه تدخين الحشيش معه.

ـ قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة (خليجي) من تسهيل التعاطي لمتهمين محالين إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي، وأفادت المحكمة في حيثياتها بأنها تتشكك في ما أسند إلى المتهم من تهم في ظل خلو محضر ضبط الواقعة مما تضمنته أقواله في تحقيقات النيابة.

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا