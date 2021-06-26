الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ـ أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً (أوروبياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزويد امرأة (أوروبية) بمخدر الحشيش، وأفادت التحقيقات بأنه عثر مع المرأة المحالة إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي كمية من الحشيش، واعترفت بأنها حصلت عليه من المتهم، فيما أكد المتهم أنها طلبت منه تدخين الحشيش معه.

ـ قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة (خليجي) من تسهيل التعاطي لمتهمين محالين إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي، وأفادت المحكمة في حيثياتها بأنها تتشكك في ما أسند إلى المتهم من تهم في ظل خلو محضر ضبط الواقعة مما تضمنته أقواله في تحقيقات النيابة.

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