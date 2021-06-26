الامارات | مؤتمر طبي في دبي يطرح حالات واقعية

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبي في دبي يطرح حالات واقعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الـ11 حول أمراض القلب والشرايين، برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية، ويستمر يومين في فندق «لو ميريديان» المطار.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور وائل المحميد، أن «أهم ما يميز المؤتمر طرحه حالات واقعية، ما يشجع على المشاركة والحوار بين الحضور».

وذكر أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضمّ مختصين من «كليفلاند كلينيك» و«مايو كلينك» في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة.

ومن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، أمراض الشريان التاجي، والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي.

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