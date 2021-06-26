الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت جامعة زايد على مرتبة «عالية» في تصنيف «كيو إس» في فئة الجامعة العالمية بمجال «كثافة البحث العلمي»، والتي تضم هذا العام 1673 مؤسسة أكاديمية شاركت من جميع أنحاء العالم، وتم تصنيف الجامعة في المرتبة العاشرة عالمياً لتوظيف «أعضاء هيئة تدريس دوليين» بأكثر من 569 أستاذاً من مختلف دول العالم.

ويعتمد التصنيف على ستة عوامل، منها سمعة الجامعة، وعلاقتها بالشركات وتوظيف خريجيها، وعدد الطلبة مقارنة بعدد الأساتذة، ونسبة الاقتباس البحثي.

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