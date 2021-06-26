الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يونيو 2021

دراجات

تساءل سائقون عن مدى قانونية تجاوز الدراجات النارية لمركباتهم داخل المسار نفسه، خصوصاً أن ذلك الأمر يضعهم في الزاوية «العمياء» ويعرضهم لخطر الحوادث، لافتين إلى أن بعضهم يسير بسرعة عالية ولا يلتزم بالقواعد المرورية أثناء الانتقال من مسرب إلى آخر.

أسعار

اشتكى قارئ فرض بعض المطاعم أسعاراً «غير منطقية» للإضافات الغذائية على الأطباق الرئيسة التي تُطلب عبر «الأونلاين» مع خدمة التوصيل للمنازل، ولفت إلى أن مطعماً باعه كمية من السبانخ لا تتجاوز مقدار ملعقة بخمسة دراهم.

تقييم

يعاني أولياء أمور عدم قدرتهم على اختيار المركز المناسب لتأهيل وعلاج أطفالهم من أصحاب الهمم، نظراً لعدم وجود نظام تقييم يحدد مستوى تلك المراكز، على غرار ما هو متبع في المدارس مثلاً، مؤكدين أن عدداً كبيراً منها تجاري وتنقصه الكفاءة.

تأمين

اشتكى قارئ قيام بعض شركات التأمين الصحي في دبي بزيادة قيمة رسوم التأمين، بطريقة غير مبررة، وتؤثر على ميزانيات بعض الأسر، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وخفض قيمة الرسوم أو وضع سقف أعلى لقيمة التأمين.

كاميرات

أثنى سكان في عجمان على جهود الجهات المختصة في تركيب كاميرات مراقبة حديثة في العديد من الشوارع، حفاظاً على سلامة المجتمع، لاسيما أن لهذه الكاميرات دوراً في ضبط حركة مرور السيارات في الشوارع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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