الامارات | وضع اللمسات النهائية لبيانات الطلبة في الشهادات استعداداً لطباعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لبيانات الطلبة في الشهادات استعداداً لطباعتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد «دليل تصحيح حقول شهادة آخر السنة»، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، ووزعته على المدارس، عدداً من بيانات الحقول (الخانات) التي يجب تصحيحها، وذلك استعداداً لطباعة شهادات آخر العام الدراسي.

وشدد الدليل على التحقق من الكتابة الصحيحة لاسم الطالب ورقم هويته الإماراتية، والإمارة، والمدرسة، وبيانات ميلاده التي تشمل الدولة والمدينة والتاريخ، والتأكد من استخدام اللغة الإنجليزية في الحقول المطلوبة بهذه اللغة، واستخدام اللغة العربية في الحقول المطلوبة بها، وفي حقل مدينة الميلاد يكتب اسمها دون إضافات أخرى.

ورصدت المؤسسة تسليم 3067 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر (من مختلف المسارات التعليمية)، من 32 مدرسة حكومية، حواسيبهم الآلية المحمولة (لاب توب)، فور الانتهاء من الامتحانات، فيما لم يسلم 63 طالباً وطالبة من 22 مدرسة، حواسيبهم، بعد، داعية الطلبة إلى سرعة تسليم الحواسيب الآلية إلى المدارس التي تسلموها منها، قبل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حتى يتسنى لهم الحصول على التقارير الخاصة بكل طالب.

وحددت «الإمارات للتعليم»، في تعميم أصدرته أخيراً، عدداً من الإجراءات التي تنفذها الإدارات المدرسية لضمان استلام أجهزة الحاسوب بالشكل اللازم، منها إخطار الطلبة بضرورة إزالة الملفات الخاصة بهم من على أجهزة الحاسوب، وطباعة بيانات الطلبة، متضمنةً الاسم، ورقم الطالب، ورقم الهاتف، واسم المدرسة على بطاقة لاصقة، ووضعها على أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الثاني عشر.

وتتولى إدارة المدرسة تسليم الطالب إيصالاً باستلام جهاز الحاسوب، محتوياً على بيانات الطالب، ومعتمداً من المدرسة، كما ترفع الحظر عن الطلبة الذين قاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من خلال الصلاحية التي تم منحها لمدير المدرسة.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم إعلان النتائج، وتحديد الطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، وتقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع الطلبة، وإعادة أجهزة الحواسيب الخاصة بهم قبل موعد بدء امتحانات الإعادة.

وانتهى طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، الذين تغيبوا عن الامتحانات النهائية بعذر أو واجهتهم خلالها مشكلات تقنية، أول من أمس، من الامتحانات التعويضية التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

وأدى طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات حضورياً في المدارس، فيما أداها طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر «عن بُعد» من منازلهم.

امتحانات الإعادة

أفادت المؤسسة، عبر دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2020 - 2021، الذي يحمل عنوان «نحن قدها»، بأن امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر، تقتصر على الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A)، بعد صدور نتيجة نهاية العام، وعلى الطالب التقدم لامتحان الإعادة لتحقيق درجة الاجتياز، مع مراعاة أن برنامج الفصول الصيفية الذكية لا يشمل طلبة الثاني عشر.

وتستهدف امتحانات الإعادة كذلك طلبة الصفوف من «الرابع إلى الحادي عشر»، في حال عدم تحقيقهم درجة الاجتياز في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A)، بعد صدور نتيجة نهاية العام، حيث سيلحق الطالب «آلياً»، ببرنامج الفصول الصيفية الذكية، ليتمكن من التقدم لامتحان الإعادة، وتحقيق درجة الاجتياز.

• إدارات المدارس تتولى استلام الحواسيب من الطلبة وتمنحهم إيصالات استلام.

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