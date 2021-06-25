طقس الإمارات غدا السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند 15:38 والمد الثاني عند 01:42 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 19:25.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند 11:22 والثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.