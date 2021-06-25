الامارات | بلدية كلباء تحدد 20 شرطاً للاستمتاع بالشاطئ دون مخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية كلباء تحدد 20 شرطاً للاستمتاع بالشاطئ دون مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة 20 شرطاً لممارسة الأنشطة الرياضية والخدمات العامة والسلوكيات المجتمعية على الشاطئ، مشيرةً إلى أنه سيتم مخالفة كل من يتجاوزها عبر فرق التفتيش المخصصة لمراقبة الشاطئ.

ونصت الضوابط على الالتزام بالملابس المحتشمة والحذر والابتعاد عن أماكن التوصيلات الكهربائية، والسباحة ضمن حدود المنطقة المخصصة والمحافظة على النظافة العامة وإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها.

ومنع مزاولة أنشطة تجارية إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة، والتصوير والدعاية إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة وعدم رفع الصوت بالموسيقى الصاخبة واصطحاب الحيوانات مثل الكلاب أو القطط والتدخين والسباحة بعد غروب الشمس.

وأوضحت البلدية أن الضوابط والاشتراطات التي تم وضعها من شأنها حماية البيئة البحرية ونظافة الشواطئ والمحافظة على خصوصية مرتادي الشاطئ وممارسي رياضة السباحة من خلال منع التخييم والمبيت والشواء أو اصطحاب خيول، وعدم استخدام العبوات الزجاجية والدراجات الهوائية والصيد.

وضمن الشروط تعاطي المشروبات الكحولية والتصرفات خارج حدود الآداب العامة، موضحة أن مسؤولية الأطفال تقع على ذويهم، وأي شخص يخالف هذه الشروط سيتعرض للمساءلة القانونية.



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