«الصحة» و«الخدمات الصحية» تعرضان مستجدات «شفاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مستجدات منصة المرضى الرقمية «شفاء» ضمن مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي الذي اختتم أمس، لتكون قناة الاتصال الإلكترونية الذكية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمرجع الرئيسي للاطلاع على المعلومات الطبية والاكلينيكية والسجل الطبي للمرضى.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أن إطلاق منصة «شفاء» بميزاتها المطورة يأتي في إطار توجهات حكومة الإمارات لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة عالية لأفراد المجتمع وفقاً لرؤية الإمارات، وضمن جهود الوزارة والمؤسسة لتوفير رعاية صحية شاملة متكاملة وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، من خلال تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأوضح علي العجمي مدير الصحة الرقمية أن منصة المرضى الرقمية «شفاء» عبارة عن قناة رقمية وتطبيق ذكي مبني على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات العلاجية وتعزيز قدرة الاطلاع على السجل الطبي ليشمل «المؤشرات الحيوية والوصفات الطبية والتطعيمات، بالإضافة للتاريخ الطبي والأدوية والحساسية وسجل زيارات الأطباء وتحاليل المختبر والتقارير الطبية، ضمن أفضل معايير الدقة والشفافية مع المحافظة على سرية المعلومات الطبية للمرضى، ووفق تصميم سهل الاستخدام ومبتكر متلائم مع معايير تجربة المستخدم وأفضل معايير جودة الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول للخدمات الصحية ومتابعة جميع المعلومات بالسجل الطبي على مدار الساعة.

وأشار العجمي إلى توسيع نطاق مشروع منصة «شفاء» لتشمل ربط ملف المريض الصحي مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتساند التقنية عدداً هائلاً من التطبيقات الصحية والأجهزة الطبية، حيث يتم تخرين قراءات هذه الأجهزة في الملف الصحي للمريض لتوفير قاعدة بيانات طبية شاملة وآمنة لجميع المرضى، وإتاحة الفرصة للطبيب بالاطلاع على الحالة الصحية للمريض أثناء وجودة بالمنزل.

وأضاف العجمي: «سنتمكن قريباً من تشغيل برمجيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوليد نماذج لأسلوب الحياة الصحي وأخرى لأسلوب الحياة المرضي، وبعد الوصول للدقة المطلوبة يمكننا التنبؤ بالأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بأسلوب حياة المريض، وعندها سنحصل على تنبيهات مبكرة تمكن الطبيب من التدخل في الوقت المناسب». ونوه إلى تحقيق منصة شفاء إنجازاً متميزاً من خلال فوزها في منظمة المعلومات العالمية».