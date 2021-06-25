إطلاق خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة ضمن خطتها التطويرية لبرنامج الأطباء الزائرين لمساعدة المرضى والأطباء للحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة، وذلك في إطار مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي الذي اختتم أمس. وتشمل الخدمة التي يستفيد منها مواطنو الدولة جميع التخصصات في 16 مستشفى تابع للمؤسسة، ومراجعة الطبيب في العيادة، ويتم التنسيق والاتصال مع طبيب خارج الدولة للحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، ثم يتم بناء عليها تحديث لبيانات زيارة المرضى على النظام بواسطة أطباء الوزارة والمؤسسة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة تندرج ضمن حزمة المشاريع الابتكارية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسة في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية.

من جانبه أوضح الدكتور سلطان الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين أن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة يمثل إضافة نوعية ذات أثر في تحسين حياة المرضى كما أن إطلاق الخدمة يسهم في استقطاب الخبرات العالمية دون تكلف عناء السفر، لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مستشفيات المؤسسة. منوهاً إلى الحرص على اختيار الأطباء من ذوي التخصصات الطبية الأكثر طلباً.