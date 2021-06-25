«طيران شرطة أبوظبي» تعرض ممارسات نقل مرضى «كوفيد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت إدارة طيران شرطة أبوظبي أحدث الممارسات لنقل مرضى كوفيد-19 عبر الإسعاف الجوي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021م بدورته الـ46 والتي اختتمت أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري، اختصاصي طب الطيران بالإدارة أن شرطة أبوظبي تستعين بالكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل مرضى كورونا، حيث تعتبر نقلة نوعية في مهام الإسعاف الجوي في مواجهة الجائحة.

وتطرق إلى العناصر التي تتميز بها مهام الإسعاف الجوي بالإدارة، من حيث إمكانية نقل اثنين من المرضى في رحلة جوية واحدة بنظام العناية المركزة للمريضين دون التقليل من جودة الرعاية الصحية، ونقل 8 مرضى في نفس الرحلة في حالات الإخلاء الطبي الجوي. وشهدت منصة شرطة أبوظبي إقبالاً من الزائرين المحليين والعالميين لهذه الفعالية التي تضمنت 12 مؤتمراً صحياً على هامش المعرض، والذي يعتبر محفلاً للتواصل العالمي في مجال الصناعة في القطاع الصحي.