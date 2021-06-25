الإمارات تشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بالوزارة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي استمر يومين واختتم أمس. أقيم المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة أكثر من 600 ضيف ناقشوا موضوع الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

حضر افتتاح المؤتمر وزير الدفاع الروسي سيرغي كوجوغيتو فيتش وعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.

ووجّه الرئيس الروسي كلمة للمشاركين في المؤتمر، خلال الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، أعرب فيها عن القلق البالغ إزاء النزاعات الإقليمية وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنشطة التنظيمات الإجرامية الدولية ومهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى الخطر الخاص الذي ما يزال يشكله الإرهاب الدولي.

بدوره، رحب وزير الدفاع الروسي بكافة الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار في أي مجتمع كان هو أحد أسباب الازدهار والتقدم لهذا المجتمع.