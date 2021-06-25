الامارات | 2161 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2161 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 282 ألفاً و345 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2161 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 620 ألفاً و309 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1775 حالة. ‌

وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلاtمة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 599 ألفاً و131 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 98 ألفاً و689 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها حتى أمس، 14 مليوناً و834 ألفاً و355 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 149.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

«الصحة» أجرت 282 ألفاً و345 فحصاً وقدمت 98 ألفاً و689 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

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