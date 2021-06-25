الامارات | إصابة 6 أشخاص في 5 حوادث مرورية بدبي خلال يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في 5 حوادث مرورية بدبي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، بأن ستة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة في دبي خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة عدم ترك مسافة أمان، وعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة.

وأوضح بن سويدان أن الحادث الأول وقع يوم الثلاثاء الماضي على شارع اليلايس بالاتجاه القادم من شارع الشيخ زايد إلى دوار الحوض، ونتيجة للسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة بين المركبات وقع حادث اصطدام بين خمس مركبات، أسفر عنه إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار متوسطة بالمركبات.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع، مساء أول من أمس، حينما عبر شخص الشارع من غير الأماكن المخصصة للعبور، فتعرّض للدهس من مركبة ميني باص، ونتجت عنه إصابته بإصابات متوسطة.

وتابع بن سويدان أن الحادث الثالث وقع أول من أمس، على شارع الخيل عند جسر القناة المائية بالاتجاه إلى منطقة ديرة بين دراجة نارية ومركبة خفيفة، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق الدراجة النارية بالمسافة الآمنة بينه وبين المركبة التي أمامه، ما نتج عنه وقوع الاصطدام، وإصابة سائق الدراجة النارية بإصابات بسيطة، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار إلى أن الحادث الرابع وقع أول من أمس، على شارع الشيخ زايد عند مدخل المارينا مول، حينما حاول سائق شاحنة تخفيف السرعة قاصداً دخول مواقف المارينا باتجاه عكس السير، ما أدى إلى اصطدام دراجة نارية بالشاحنة من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار بليغة بالدراجة. وفي حادث آخر أصيب سائق بإصابات بسيطة في حادث اصطدام وقع بين شاحنتين على جسر معبر الخليج التجاري بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، ومن خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنتين، ما أدى إلى وقوع الاصطدام، ومن جراء الحادث لحقت أضرار بليغة بالشاحنة المتسببة، وبسيطة بالثانية.

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