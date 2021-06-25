الامارات | منصة رقمية لدعم تعافي قطاع الرعاية الصحية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة رقمية لدعم تعافي قطاع الرعاية الصحية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مؤتمر ومعرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021» منصة رقمية لدعم تعافي وانتعاش قطاع الرعاية الصحية العالمية، مؤكداً التزامه بشعاره هذا العام «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام»، من خلال استمرار فعاليات النسخة الافتراضية من المعرض حتى 22 يوليو المقبل، لتتاح الفرصة لمن لم يتمكن من حضور النسخة الحية من المعرض، خلال الأيام الأربعة الماضية، للمشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت والمقابلات والحوارات الرئيسة، وغيرها من الفعاليات التشاركية.

وكانت فعاليات النسخة الحية من «آراب هيلث 2021» اختتمت، أمس، بنجاح بعدما استقبلت 1500 شركة عارضة من 62 دولة، خلال الحدث الذي استمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وأكد مدير معرض ومؤتمر «الصحة العربي»، روس ويليامز، القدرة على الاستمرار بالزخم نفسه الذي بدأ به المعرض، ونقله إلى المنصة الرقمية عبر الإنترنت. وأضاف: «سيكون الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، أمراً أساسياً في دفع التعافي بقطاع الرعاية الصحية إلى ما بعد مرحلة (كوفيد-19)».

وأضاف أن معرضَي «الصحة العربي» و«ميدلاب الشرق الأوسط» لعبا دوراً أساسياً في الجمع بين المهتمين بقطاع الرعاية الصحية. ويعدّ نجاح المعرضين دليلا على رغبة رواد هذه الصناعة في الالتقاء والتجارة، مؤكداً أن «الهدف من عقد هذا الحدث دعم الصناعة، من خلال توفير منصة مثالية من شأنها دعم تعافي القطاع». وتتضمن الفعاليات، المقامة ضمن مؤتمر ومعرض «آراب هيلث» عبر الإنترنت، علم الأورام والعناية المركزة، وطب الأطفال، والتعافي من فيروس «كوفيد-19»، إلى جانب عدد من العروض التقديمية وعروض المنتجات الطبية. ويواصل المشاركون في الحدث الافتراضي للمعرض عبر الإنترنت، الحصول على فرصة الالتقاء وإبرام الصفقات التجارية من خلال المنصة الرقمية من أي مكان في العالم.

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