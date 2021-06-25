الامارات | «السلامة الغذائية» تؤهّل 60 كادراً مواطناً للمناصب القيادية

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تؤهّل 60 كادراً مواطناً للمناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى 60 موظفاً من الكوادر الوطنية المتميزة لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برنامج تدريب عالمياً لتأهيلهم ليصبحوا قادة مستقبل، بما يساعدهم على تولّي مناصب قيادية بمختلف القطاعات الحكومية في أبوظبي.

وأفادت الهيئة، خلال احتفالية افتراضية بتخريج موظفيها، بأن البرنامج التدريبي «The Peak» الذي استمر ثلاثة أشهر، ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي التي تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وخلق قيادات واعدة تواصل مسيرة الوطن في المستقبل.

وأوضحت أن برنامج «The Peak» يهدف إلى تمكين الكوادر المواطنة وإعدادهم كقادة للمستقبل لمواصلة مسيرة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، كما يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوير المستمر في العمل، وتطوير المهارات القيادية للمتدربين، وتحفيزهم على تطبيقها في المؤسسات التي يعملون بها، بالإضافة إلى إطلاق العنان للكفاءات والمواهب الجديدة، وتسريع عملية تطور القادة وتعزيز الوعي بالذات والمرونة في أوقات التغيير.

وأكدت حرصها على إلحاق كوادرها الوطنية الـ60 الذين يشغلون مناصب مديري أقسام، ببرنامج «The Peak» لرفع وتطوير كفاءاتهم، وتشجعيهم على التفوّق المهني والتميّز الوظيفي من خلال اكتساب خبرات جديدة، واستخدام أدوات تعلّم تجريبية ذات مستوى عالمي على يد مدربين متخصصين يملكون خبرة عملية مميزة في مجالاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج التدريبي ساعد المشاركين بشكل كبير على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم بطريقة تسرع من تأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، من خلال التركيز على محاور محددة تمثلت في تقديم الخدمة المتميزة، ومهارات التواصل الفعّال، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى الإدارة المالية لغير الماليين.

وشددت الهيئة على حرصها الدائم على دعم كوادرها وتطوير المهارات القيادية وإعداد كوادر مؤهلة للقيادة في المستقبل، وتشجيع كل الموظفين على التعلم والتدريب التخصصي والالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها أن تؤهلهم ليصبحوا قادة في المستقبل ويكملوا مسيرة التميز والإبداع.

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