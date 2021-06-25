الامارات | «المنطقة الوسطى» تُفعّل الفحص الميداني لرخص القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنطقة الوسطى» تُفعّل الفحص الميداني لرخص القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعّلت إدارة شرطة المنطقة الوسطى خدمة الفحص الميداني للحصول على رخصة القيادة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، معهد الشارقة للسياقة، لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة المنتشرة في كل مناطق ومدن الإمارة، بهدف تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حمد الريامي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة، تحقق ثقة ورضا المتعاملين، مشيراً إلى أن فرع فحص السائقين أنجز 1130 معاملة إصدار رخصة قيادة جديدة، منذ مارس الماضي وإلى منتصف يونيو الجاري، موضحاً أن الفرع يستقبل المتعاملين طوال أيام الأسبوع، ماعدا الجمعة والسبت، خلال ساعات العمل الرسمي.

وتابع أن الفرع يقدم خدمات عدة للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، تتمثل في إنجاز المعاملات المتعلقة بالحصول على رخص القيادة، ومنها فتح ملف التدريب، والفحص الفني لاستخراج رخص القيادة، والتجديد، وغيرها من معاملات ترخيص السائقين، ويضم عدداً من قاعات تقديم المحاضرات والاختبارات النظرية للسائقين، للرجال والنساء، كل على حدة.

وأكد أهمية استخدام الخدمات المرورية الذكية من خلال تجديد رخصة قيادة، وإصدار رخصة بدل فاقد، وإصدار رخصة بدل تالف، وغيرها من الخدمات المرورية، دون توجه الأفراد إلى مراكز الخدمة لتوفير الجهد والوقت، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية للهواتف الذكية (UAE- MOI)، أو عبر تطبيق شرطة الشارقة (sharjah police)، أو الموقع الإلكتروني (www.shjpolice.gov.ae).

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