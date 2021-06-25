الامارات | «طبيب ذكي» يجري فحصاً شاملاً للمرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب ذكي» يجري فحصاً شاملاً للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية خدمة «الطبيب الذكي» المبتكرة، لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لعملائها في كل مكان، من خلال ربط المرضى بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية.

وقال المدير العام للمجموعة، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، إن الخدمة الجديدة تجمع بين التفاعلين البشري والرقمي، لتعزيز فاعلية خدمات الرعاية الطبية، وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشخيص الأمراض عبر الأطباء الاختصاصيين، وخدمة توصيل الأدوية، وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بُعد. وتابع: «تتيح خدمة الطبيب الذكي القدرة على فحص المرضى عن بُعد للارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى، سواء كانوا في المنزل أو مقر العمل، حيث يتم إرسال جهاز تواصل إلى المريض قبل الاستشارة، ليقوم الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحص شامل للمؤشرات الحيوية، وللصدر والعين والأذن، وتخطيط كهربائي شامل للقلب، وغيرها، عن بُعد، باستخدام التكنولوجيا الذكية». وحصلت المجموعة على ثلاث من الجوائز التي تمنحها مؤسسة آسيا للرعاية الصحية، عن دورها الاجتماعي، والمستشفى الميداني، والتعامل مع المصابين بفيروس «كورونا» عن عام 2020.

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