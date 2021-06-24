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طقس الإمارات المتوقع غدا الجمعة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وحاراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 01:02 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 18:40.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:38 والمد الثاني عند الساعة 21:37 والجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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