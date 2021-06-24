الامارات | طبيب ذكي يجري فحصاً شاملاً للمريض عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ذكي يجري فحصاً شاملاً للمريض عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية على 3 جوائز جائزة آسيا للرعاية الصحية عن: للتميز عن المسؤولية المجتمعية عن قطاع الرعاية الصحية في دولة الامارات، أفضل مستشفى ميداني وأفضل أداء في ادارة والتعامل مع المصابين بفيروس كورونا عن العام 2020 والتي تمنحها مؤسسة آسيا للرعاية الصحية.

وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، المدير العام للمجموعة إن "الفطيم للرعاية الصحية" نالت الجائزة لاستجابتها السريعة في تأمين أول مستشفى ميداني في دبي لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في شهر مارس من العام الماضي، وافتتاح اول مركز لفحص "كورونا" عبر المركبة في امارة دبي في مارس 2020 أيضاً، وتقديم الرعاية الصحية الفائقة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفى الميداني خلال ذروة الجائحة. وأعلن د. حيدر عن استمرار حملة التطعيم في عيادات هيلث هب وتشافي بلقاح "فايزر- بيونتيك" للراغبين من الفئات المستهدفة في الدولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم. كما أفاد أن مجموعة الفطيم انتهت من تطعيم أكثر من 95٪؜ من الموظفين في مكاتبها، تمهيدا للوصول الى هدفها بتطعيم 100% من الموظفين خلال أسابيع.

وذكر على هامش معرض الصحة العربي أن المجموعة تقدم الرعاية الصحية المتميزة عبر منصتها 'هيلث هَب' وتشافي، والتي تضم أكثر من 14 عيادات، مشيرا الى أنها تخطط للتوسع في عيادات 'هيلث هَب' وتشافي على المستويين المحلي والإقليمي خلال العامين القادمين، بإطلاق عدد من العيادات متعددة التخصصات ومراكز طبية متخصصة ومستشفى.

ولفت د. حيدر الى أن المجموعة أطلقت مؤخراً خدمة الطبيب الذكي المبتكرة لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لعملائها في كل مكان، وتربط المرضى بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية. وأوضح أن الخدمة الجديدة تجمع بين التفاعل البشري والرقمي لتعزيز فعالية خدمات الرعاية الطبية، وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشخيص الأمراض عبر الأطباء الاختصاصيين وخدمة توصيل الأدوية وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بُعد.

وتابع: تتيح خدمة الطبيب الذكي القدرة على فحص المرضى عن بُعد للارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى، سواءً كانوا في المنزل أو مقر العمل، حيث يتم إرسال جهاز تواصل إلى المريض قبل الاستشارة، ليقوم الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحص شامل للمؤشرات الحيوية، وللصدر والعين والأذن، وتخطيط كهربائي شامل للقلب، وغيرها عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الذكية.

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