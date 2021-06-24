الامارات | غدا.. طقس صحو حار نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو حار نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائما جزئياً أحياناً وحاراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 01:02 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 18:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:38 و المد الثاني عند الساعة 21:37 و الجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

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