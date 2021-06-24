الامارات | شرطة الشارقة تسعد طلبة الثانوي بباقة خدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تسعد طلبة الثانوي بباقة خدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة «باقة الثانوية العامة» للطلبة خريجي الصف الثاني عشر، متمثلة في خدمة «إصدار شهادة إثبات الحالة الجنائية»، وخدمة «فتح ملف مروري»، تضاف إلى حزمة خدماتها الاستباقية المتميزة لإسعاد المتعاملين، جاء ذلك بهدف تقديم خدمات ذكية للمتعاملين من فئة خريجي الصف الثاني عشر، سعياً إلى تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بأقل جهدٍ، ما يجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة.

وأفاد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بأن إطلاق هذه الباقة جاء بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومعهد الشارقة للسياقة، تنفيذاً للتوجهات الحكومية بهذا الشأن، وإيماناً منها بأهمية تلك العلاقة التكاملية مع الشركاء، في تقديم خدمات استباقية تحقق السعادة للمتعاملين على مستوى الدولة.

وأضاف أن القيادة العامة، تضع سعادة متعامليها في محور اهتمامها؛ عبر فهم احتياجاتهم، والتنبؤ بأفكارهم، واستحداث خدمات استباقية لهم تفوق توقعاتهم، وترجمة مفهوم الاستباقية في تقديم الخدمات إلى واقع، متابعةً وسيراً على نهج دولة سباقة طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ مفهوم السعادة لكل من يعيش على أرضها.

وأثنى الشامسي، على جهود موظفي مراكز خدمة إسعاد المتعاملين، داعياً إياهم إلى مضاعفة جهودهم لإسعاد المتعاملين، تعزيزاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع، وضماناً لسرعة إنجاز معاملاتهم، تقليصاً لزمن رحلة المتعامل، بتقديم خدمات تفوق التوقعات.

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