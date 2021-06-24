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«المعاشات»: صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو الأحد المقبل

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاشات التقاعدية لشهر يونيو سيتم صرفها يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون و773 ألفاً و094 درهماً، مقارنة بنحو 582 مليوناً و692 ألفاً و093 درهماً في يونيو من العام الماضي؛ أي بزيادة قدرها 18 مليون درهم.
 وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 42 ألفاً و78 مستفيداً، مقارنة بنحو 41 ألفاً و312 في يونيو الماضي. وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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