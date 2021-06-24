منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لانطلاق «دمي لوطني»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق دورة جديدة من مبادرة «دمي لوطني» التي تستهدف دعوة المجتمع للتبرع بالدم، لتوفير وحدات دم لآلاف المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث.

وتقام المبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين «خدمة الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم».

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الحملة التي تسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى والمصابين في المستشفيات، وتحقق احتياجات هيئة الصحة والمستشفيات من الوحدات اللازمة لعلاج المرضى والخاضعين للعمليات الجراحية.

وقال سموه: «(دمي لوطني) واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت في دبي ودولة الإمارات، لما تعكسه من قيم العطاء والتكاتف المتأصلة في المجتمع».

وتابع سموه: «وحدة الدم التي يتبرع بها المواطن والمقيم هدية غالية يقدمها المتبرع للوطن، تعبيراً عن انتمائه لهذه الأرض، ونحن ندعو الفئات القادرة على التبرع للمساهمة في المبادرة بالتبرع بالدم، إنقاذاً لحياة المرضى».

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد أول المتبرعين بالدم في المبادرة، خلال موسمها لهذا العام، تحفيزاً لأفراد المجتمع على المشاركة في المبادرة.

ووقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي، معالي اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم».

وقال اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي: «تعد (دمي لوطني) ، واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت في دبي خلال السنوات الماضية، وامتد تأثيرها لمختلف أنحاء الدولة».

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحملة «دمي لوطني»، هي ما ضمن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، ومكنها من تجميع قرابة 36 ألف وحدة دم خلال السنوات التسع الماضية، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياة 90 ألف مريض.

وأكد أن تفضل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم لانطلاق المرحلة الجديدة للحملة، يدفع الدورة الجديدة لتحقيق أهدافها.

وقال سامي الريامي رئيس تحرير «الإمارات اليوم» إن «(دمي لوطني) تكتسب أهمية كبيرة كونها توفر وحدات الدم لحالات مرضية حرجة، ومصابين بأمراض مزمنة».