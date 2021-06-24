الإمارات وكوريا تعقدان أعمال اللجنة القنصلية المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، أمس، أعمال الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة، وذلك في سبيل دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين. وقد سبق عقد الاجتماع الأول للجنة، مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، والتي وقعها عن دولة الإمارات فيصل لطفي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية، ومن جانب كوريا لي هيون، نائب وزير الشؤون القنصلية والكوريين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. وأعرب الجانبان عن تمنياتهما بأن تكون هذه المذكرة أساساً لمزيد من التعاون في المجال القنصلي لخدمة مواطني البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية. ونقل فيصل لطفي في كلمته خلال الاجتماع، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع. وأكد أهمية التعاون في المجال القنصلي، ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية، خلال العامين الماضيين على صعيد التعاون القنصلي الثنائي في خضم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» العالمية، وشكر كل الجهود التي بذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة، وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين

وعبر فيصل لطفي عن حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا شهدت نقلات نوعية منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» العالمية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو العالمي. وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة. وأشاد لي هيون، نائب وزير الشؤون القنصلية والكوريين في الخارج بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على الأصعدة كافة. وأكد سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي، بما يخدم مواطني البلدين الصديقين. وأثنى على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، وخلال أزمة «كوفيد- 19» العالمية بشكل خاص. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال وجميع التسهيلات التي قدمتها للرعايا الكوريين الذين تواجدوا على أرضها خلال تلك الظروف، حيث تعد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، وناقشا سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا. شارك في الاجتماع ممثلون عن إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية كوريا.