إطلاق نظام «راصد» للتفتيش الذكي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي، نظام «راصد» للترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية بدبي، من خلال توظيف التقنيات والحلول الذكية التي تساهم بشكل فاعل في تسريع تقديم الخدمة للمتعاملين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة «كوفيد- 19».

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا النظام الذي يتماشى مع الإجراءات والتحديات التي فرضتها الجائحة، حيث يعمل النظام الجديد على تسهيل إدارة البيانات، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة على القطاع الطبي الخاص، وتسريع إجراءات التراخيص الطبية.

وقال: إن «النظام الجديد يستند إلى الأجهزة والحلول الذكية المرئية للتواصل بين موظف الهيئة والأشخاص المعنيين في المنشأة الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة، أو إجراء التفتيش على المنشأة».

وأشار إلى أهمية النظام الذي سيعمل على توثيق وتسريع إجراءات العمل من خلال توفير الوقت والجهد حيث يتم إنجاز المعاملة خلال يوم واحد بدلاً من خمسة أيام عمل في نظام التفتيش الميداني، كما يساهم في تعزيز كفاءة العمل والأداء.

وأوضح أن النظام الجديد والمرتبط بشكل مباشر مع نظام «شريان» يتيح للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة بدبي. وقال الدكتور مروان الملا : إن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على مراحل سيغطي المنشآت الصحية كافة في الإمارة والتي يصل عددها إلى 3600 منشأة صحية يعمل بها أكثر من 40000 مهني صحي.