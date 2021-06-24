كلية الدفاع الوطني تحتفل بخريجي الدورة الثامنة في الماجستير ودبلوم الدراسات العليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، أمس، الحفل السنوي الذي نظمته كلية الدفاع الوطني لتسليم شهادات الماجستير ودبلوم الدراسات العليا لخريجي الدورة الثامنة 2020-2021، وذلك بمقر الكلية، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الحماية القصوى لكل الدارسين من أجل الحفاظ عليهم وحمايتهم من جائحة «كوفيد-19».

حضر الحفل اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الدكتور دانييل بالتروسيتيس، عميد كليه الدفاع الوطني، هنأ فيها الخريجين، وأثنى على الجهود التي بذلوها خلال فترة دراستهم الأكاديمية في الكلية. وأشاد بالتعاون الذي أبدوه فيما بينهم ورغبتهم التي كانت دافعاً لهم للتحصيل والمداومة والمواصلة حتى هذه المرحلة المهمة لكل دارس ألا وهي لحظة التخريج والتكريم.

وألقت هبة سيف آل صالح كلمة الخريجين نيابةً عن زملائها، أعربت فيها عن عميق الشكر والتقدير لتلك التجربة العلمية التي استطاعوا من خلالها رفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب فهمهم لأسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية مصالح وطنهم العليا والحفاظ عليها.

وبعدها، تفضل راعي الحفل اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، يرافقه اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد الكلية، بتوزيع شهادات الماجستير ودبلوم الدراسات العليا لمستحقيها من خريجي الدورة الثامنة 2020-2021. وهنأ اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الخريجين، وبارك لهم جدهم واجتهادهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي كي يسهموا بالنهوض بدولتنا على مختلف الصعد، خاصة في مجال توظيف مواردنا الوطنية التوظيف الأمثل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة وتطلعات شعبنا وأهداف دولتنا العزيزة المتمثلة بالتنمية المستدامة في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والبشرية وغيرها، إضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والتنسيق والتكامل بين مختلف مؤسساتنا الوطنية لما فيه حماية مصالح وطننا العليا. وفي لفتة شكرٍ وتقدير، كرّم راعي الحفل مجموعة الرعيل الأول من مؤسسي الكلية عرفاناً بالدور الذي قدموه والجهد الذي بذلوه في سبيل الارتقاء والدفع بمسيرة كلية الدفاع الوطني قدماً.