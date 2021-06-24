شرطة رأس الخيمة تشارك في «الجينوم الإماراتي»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

شارك منتسبو شرطة رأس الخيمة من المواطنين بتقديم عيناتهم لصالح مشروع الجينوم الإماراتي في مبنى الشهيد طارق في القيادة ومركز تدريب الشرطة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن المشاركة في هذا المشروع الوطني الهادف لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لفهم طبيعة الأمراض الوراثية بالمجتمع المحلي عن طريق استخدام الجينوم، تأتي في إطار حرص شرطة رأس الخيمة على إنجاح هذا المشروع الذي سيسهم في الوصول إلى التشخيص الدقيق للأمراض، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وتعزيز قدرة وكفاءة السياسات الصحية في الدولة مستقبلاً، ورفع مكانتها في مؤشر التنافسية العالمية وتقديم رعاية صحية عالية المستوى.

وقد شارك منتسبو شرطة رأس الخيمة من المواطنين في تقديم العينات اللازمة لمشروع الجينوم الإماراتي، حيث توافدت أعداد كبيرة من موظفي القيادة من أبناء الدولة لتقديم العينات المطلوبة.