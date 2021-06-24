الامارات | رحلات مجانية للراغبين في تلقّي لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مجانية للراغبين في تلقّي لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «أوبر»، المتخصصة في نقل الركاب، عن تقديم رحلات مجانية إلى مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كل من دبي وأبوظبي.

ويحصل الراكب على رحلتين مجانيتين على متن إحدى السيارات التابعة لـ«أوبر»، بحد أقصى 60 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم المحددة في الإمارتين، وذلك حتى 31 يوليو.

وتشكل الخطوة جزءاً من مبادرة «أوبر» لدعم جهود الجهات المختصة في مساعيها للتصدي لوباء «كوفيد-19». وتحظى المبادرة بدعم كلّ من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويمكن عبر تطبيق «أوبر» حجز الرحلات من وإلى 97 مركزاً للتطعيم، تشمل مراكز تابعة لهيئة الصحة، وأخرى تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، ومجموعة من المراكز المختارة في أبوظبي.

وأشاد المدير العام الإقليمي لدى «أوبر» في الإمارات، رفاد محاسنة، بالجهود الحكومية الحثيثة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين في الدولة. وقال إن «أوبر» حرصت منذ تفشي الوباء على إيجاد سبل مختلفة لدعم مجتمعنا، وإعطاء الأولوية لسلامة أفراده، كما حرصت على إبقاء حركة التنقل في المدن طبيعية، في وقت تأثرت فيه بشكل كبير نتيجة الوباء.

وأضاف: «تشكل حملة الخصومات الخاصة بالتطعيم جزءاً من جهودنا لتوظيف التكنولوجيا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ودعم المساعي الحكومية لمواجهة فيروس كورونا».

كيفية الحصول على الرحلات المجانية لمراكز التطعيم:

1. النقر على رابط يتم إرساله من «أوبر» عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

2. النقر على «قبول قسيمة الشراء».

3. ستظهر معلومات قسيمة الشراء (تاريخ الانتهاء، الوجهات المتاحة،إلخ).

4. ستظهر القسيمة في المحفظة.

5. الرجوع إلى الشاشة الرئيسة للرحلات، واختيار موقع بداية الرحلة، والوجهة المقصودة للمُستخدم أو الشخص الذي يحجز له.

• يجب مراعاة أن الرحلة يجب أن تبدأ أو تنتهي في أحد مراكز التطعيم.

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