الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعليم

رحّب ذوو طلبة بقرار عودة استقبال الطلبة حضورياً العام المقبل، معتبرين أن هذا القرار يصب في مصلحة الطالب تعليمياً وبدنياً ونفسياً، خصوصاً مع تزايد استخدام الطلبة للهواتف والأجهزة الإلكترونية بشكل لافت، مع ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمنع الإصابة بـ«كورونا».

إعلام

يرفض بعض مسؤولي الإعلام والتواصل في دوائر محلية واتحادية الرد أو التعليق على استفسارات الصحافيين بشأن ما يرد إليهم من شكاوى الجمهور، في المقابل يسارعون بالتواصل وإبداء انزعاجهم بعد نشرها من دون ردهم!

دراجات

اشتكى سائقون من تهور بعض سائقي الدراجات النارية، التي تتبع خدمات توصيل الطعام، مشيرين إلى صعوبة التنبؤ بسلوكيات القيادة التي يتبعونها، خصوصاً في التقاطعات ومداخل الدوار، في ظل السرعات العالية.

عمولة

اشتكى مستأجرون في العديد من المناطق من الارتفاع المبالغ فيه في العمولة التي تحصل عليها مكاتب عقارية، مقابل تسهيل حصولهم عن شقق للإيجار، على الرغم من الوفرة في المعروض من الوحدات السكنية، مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للحد من انتشار هذه الظاهرة.

أسعار

لاحظ متسوقون أن محال تجارية لجأت في الفترة الأخيرة إلى كتابة نسب التخفيضات على البضائع في واجهاتها بدلاً من السعر نفسه، لجذب المتسوقين الذين يكتشفون بعد الدخول أن السعر مرتفع للغاية بعد الخصم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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