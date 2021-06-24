الامارات | 6 وفيات و1988 إصابة جديدة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و1988 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 249 ألفاً و333 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم توسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 1988 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 618 ألفاً و148 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1773 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين. كما أعلنت عن شفاء 1922 حالة جديدة، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 597 ألفاً وثماني حالات.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 104 آلاف و184 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 14 مليوناً و735 ألفاً و666 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 148.99 جرعة لكل 100 شخص.

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