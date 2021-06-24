الامارات | ضبط شخصين يسرقان الكابلات الكهربائية في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين يسرقان الكابلات الكهربائية في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط شخصين (آسيويين) تخصصا بسرقة الكابلات الكهربائية من مواقع مختلفة في الإمارة.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد عبيد بن إعران، ورود بلاغات عدة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة عن وجود سرقة أسلاك محولات الكهرباء من مواقع في إمارة أم القيوين.

وأضاف: بعد انتقال فرق البحث والتحري وقسم مسرح الجريمة إلى تلك المواقع المبلغ عنها، وورود التقرير الفني بانطباق بعض الآثار على شخص آسيوي، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من فرع السرقات بإدارة التحريات، وخلال 48 ساعة تمكن الفريق من ضبط المتهم الرئيس، وبحوزته الأدوات والمعدات التي تستخدم في السرقة، وأنه باع الأسلاك الكهربائية إلى شخص آخر يعمل في تجارة الخردة والسكراب، فتم ضبطه، لاستكمال الاستدلالات معهما تمهيداً لعرضهما على النيابة العامة.

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