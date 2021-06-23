تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، خاصةً شرقاً وجنوباً بعد الظهر وحاراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ويحدث المد الأول عند 13:34 والمد الثاني عند 00:22 والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 07:43 ويكون الموج خفيفاً في بحر عمان، ويحدث المد الأول عند 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:35.