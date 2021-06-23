الامارات | "أوبر" تقدم رحلات مجانية للراغبين في تلقّي لقاح كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تقدم رحلات مجانية للراغبين في تلقّي لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقًا من التزامها المجتمعي، وحرصاً على مساندة جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، أعلنت شركة "أوبر" العالمية المتخصصة في نقل الركاب، عن تقديم رحلات مجانية إلى مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كل من إماراتي دبي وأبوظبي، حيث سيحصل الراكب على رحلتين مجانيتين على متن إحدى السيارات التابعة لأوبر، وبحد أقصى 60 درهمًا لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم المحددة في الإمارتين، وذلك اعتباراً من أمس (الثلاثاء) وحتى 31 يوليو.

وتشكل هذه الخطوة جزءًا من مبادرة أوبر العالمية الرامية لمساعدة المجتمعات بـ «نقل ما يهم»، ودعم جهود الجهات المختصة في مساعيها للتصدي لوباء كوفيد-19. وتحظى هذه المبادرة بدعم كلّ من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ويمكن بسهولة تامة عبر تطبيق أوبر حجز الرحلات من وإلى 97 مركزاً معتمداً للتطعيم وتشمل مراكز تابعة لهيئة صحة دبي وأخرى تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومجموعة من المراكز المختارة في أبوظبي.

وأشاد رفاد محاسنة، المدير العام الإقليمي لدى "أوبر" في دولة الإمارات بالجهود الحكومية الحثيثة لتوفير اللقاحات إلى كافة المواطنين والمقيمين المؤهلين للحصول على التطعيم في الدولة، وقال في هذا السياق: "حرصت أوبر منذ تفشي الوباء على إيجاد سبل مختلفة لدعم مجتمعاتنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة أفرادها. وكذلك حرصنا على إبقاء حركة التنقل في المدن طبيعية في وقت تأثرت فيه بشكل كبير نتيجة الوباء. وتشكل حملة الخصومات الخاصة بالتطعيم جزءًا من جهودنا لتوظيف التكنولوجيا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات ودعم المساعي الحكومية الناجحة لحماية المجتمعات من فيروس كورونا".

وحرصت أوبر على القيام بدورها من خلال العمل على العديد من المبادرات للتخفيف من أثر التداعيات السلبية للوباء والمساهمة في مكافحته والحد من انتشاره، بما في ذلك إطلاق خدمة Uber Medics لتوفير رحلات منخفضّة التكلفة للأطقم الطبية من وإلى أماكن عملهم، وتعزيز إجراءات السلامة للركاب والسائقين، وتقديم مساعدة مالية للسائقين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وطرح رسائل ضمن تطبيق أوبر الذكي لتذكير الركاب والسائقين باتباع التدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية.

كيفية الحصول على الرحلات المجانية لمراكز التطعيم:

النقر على الرابط الذي يتم إرساله من أوبر عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني

النقر على "قبول قسيمة الشراء"

ستظهر معلومات قسيمة الشراء (تاريخ الانتهاء، الوجهات المتاحة.... إلخ)

ستظهر القسيمة في المحفظة

الرجوع إلى الشاشة الرئيسية للرحلات واختيار موقع بداية الرحلة والوجهة المقصودة للمُستخدم أو الشخص الذي يقوم بالحجز له. يجب مراعاة أن أن الرحلة يجب أن تبدأ أو تنتهي في أحد مراكز التطعيم.

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