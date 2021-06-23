الامارات | إتلاف 5 أطنان مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 5 أطنان مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتلفت اللجنة المختصة بالتصرف بالمضبوطات والمعثورات في النيابة العامة بدبي، اليوم، مواد مخدرة ومؤثرات عقلية تقدر بأكثر من خمسة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد صدور أحكام نهائية فيها من المحاكم المختصة، متضمنة المصادرة.

وأفاد المحامي العام الأول، رئيس اللجنة، المستشار حمد الخلافي، بأن اللجنة المختصة باشرت إتلاف المضبوطات، تنفيذاً للأحكام الصادرة.

وأضاف الخلافي أن المضبوطات حصيلة قضايا لجرائم مختلفة، صدرت فيها أحكام نهائية تضمنت مصادرتها.

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