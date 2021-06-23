الامارات | ضبط شخصين يسرقان الكابلات الكهربائية بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين يسرقان الكابلات الكهربائية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من مواقع مختلفة بالإمارة.

وأوضح العقيد سعيد عبيد بن اعران مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه وردت عدة بلاغات لإدارة مراكز الشرطة الشاملة عن وجود سرقة أسلاك محولات الكهرباء من مواقع عديدة من إمارة أم القيوين.. وبعد انتقال فرق البحث والتحري وقسم مسرح الجريمة إلى تلك المواقع وورود التقرير الفني لمسرح الجريمة بانطباق بعض الآثار على شخص آسيوي، تم تشكيل فريق بحث وتحري من فرع السرقات بإدارة التحريات، وخلال 48 ساعة تمكن الفريق من ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته الأدوات والمعدات التي تستخدم في السرقة وأنه قام ببيع الأسلاك الكهربائية إلى شخص آخر يعمل في تجارة الخردة والسكراب. وبعد اعتراف الأشخاص تم استكمال الاستدلالات معهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية جميع الشركات والقائمين على تنفيذ المشاريع اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بحماية مواقع أعمالهم من السرقة أو التخريب، داعياً أفراد المجتمع إلى الحذر ومراقبة ممتلكاتهم والإبلاغ عن أي ملاحظات أو اشتباه بأي تهديد قد يؤثر على أمن المجتمع.

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