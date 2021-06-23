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شرطة أبوظبي تنقل مصاباً بكورونا جواً إلى "طبية خليفة"

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ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات مواطنًا ستينياً إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية. 

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي قد تلقت بلاغًا من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، بوجود شخص مصاب بفيروس في مستشفى مدينة زايد، وفي حالة حرجة جدًا وبحاجة إلى رعاية. 

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور لتنقل المصاب من مستشفى مدينة زايد إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية حتى وصوله إلى المستشفى. 

وتنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي العديد من المهام الانسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والانقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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