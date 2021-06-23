«تنفيذي الشارقة»: إنشاء مركز التدريب المهني لعلوم المطارات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (18) لسنة 2021م، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن يُفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة يوم الخميس الموافق 20 ذي القعدة 1442هـ الموافق 01 يوليو 2021م، وتستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد. كما أصدر المجلس القرار رقم (19) لسنة 2021م، بشأن إنشاء مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات. ونص القرار على أن يُنشأ في إمارة الشارقة مركز يُسمى: «مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع دائرة الطيران المدني ويعمل تحت إشرافها، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب القرار، يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: تطوير قطاع الطيران تماشياً مع المستجدات المحلية والإقليمية، وتطوير مهارات وقدرات موظفي القطاع الحكومي والخاص في مجال الطيران والمشغلين له لرفع كفاءاتهم وإنتاجياتهم، والارتقاء بالمستوى المضمون للدورات التدريبية من خلال البرامج التخصصية، وتطوير المهارات والكفاءات من خلال الدورات العامة، ويختص المركز بتقديم الدورات التدريبية الآتية: دورات الملاحة الجوية، ودورات عمليات الطيران المدني (السلامة والأنظمة)، ودورات أمن الطيران المدني، والدورات العامة، وأي دورات أخرى يكلف بها المركز من الرئيس.

كما نص القرار على أن يتولى إدارة المركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الرئيس، وتعتبر أموال المركز أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية، ويصدر رئيس دائرة الطيران المدني القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. واطلع المجلس على رد هيئة مطار الشارقة الدولي حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الهيئة، وتضمن الرد التوصيات التي عملت الهيئة على تنفيذها، والخطوات التي يجري العمل عليها لوضع باقي التوصيات موضع التنفيذ. واعتمد المجلس مقترح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بتغيير مسمى منتدى الضيافة في الشارقة إلى منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع السياحة والسفر بشكل عام ولتوسيع أطر المشاركات وتحقيق استفادة أكبر لكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم.

واطلع المجلس على المؤشرات الرئيسية للمنتدى في الدورات السابقة من حيث الموضوعات الرئيسة والتوصيات وعدد الجلسات والورش والمشاركين والحضور والشركاء الاستراتيجيون من منظمات وجهات وشركات.