محمد بن حمد الشرقي يطلع على مشاريع «الفجيرة للبيئة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري المهندسة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة وفريق عمل الهيئة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن أهداف الهيئة وخططها الإستراتيجية في المجال البيئي، وعن مشاريع الهيئة وخطط عملها المستقبلية في إمارة الفجيرة، لتحقيق أفضل النتائج المتوائمة مع الأجندة الوطنية والتوجهات العالمية، كما اطلع سمو ولي عهد الفجيرة على خطة عمل هيئة الفجيرة للبيئة في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة فيها ورفع كفاءتهم المهنية، لمضاعفة الاستفادة من الخبرات العملية في خدمة المجتمع، ورفع مستوى وعي الأفراد بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأثنى سموه على جهود فريق هيئة الفجيرة للبيئة في تطوير العمل البيئي ومتابعة تحدياته للتغلب عليها، مؤكداً حرص إمارة الفجيرة على مواكبة المؤثرات العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات وتبني تطبيقها بما يتناسب مع المعطيات الحالية والمستقبلية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.