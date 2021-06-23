مطر الطاير يلتقي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

التقى معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، مع سعادة نغ سير ميانغ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي يزور الدولة، وذلك في مقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وحضر اللقاء سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وموزة المري أمين عام "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي مدير "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، وعبدالله القرق.

وقدم الطاير شرحًا للضيف عن حجم الرعاية التي ينالها القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة وحجم المشاريع الرياضية التي يتم تنفيذها سواء في مجال البنية التحتية للمنشآت الرياضية أو التأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوسيع رقعة ممارسة الرياضة ودعم عمل الأكاديميات الرياضية والمختصة في جميع الرياضات.

كما قدم شرحًا عن الأجندة السنوية للفعاليات التي تقام بتنظيم أو دعم مجلس دبي الرياضي والتي تتجاوز 400 فعالية محلية ودولية في رياضات متنوعة تنظم براً و بحراً و جواً وفي الصحراء والجبال والثلج ومن بينها بطولات مؤهلة للألعاب البارالمبية مثل ألعاب القوى، والبطولات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية البارالمبية وذلك دعمًا للرياضيين والرياضيات من أصحاب الهمم، كما تستضيف دبي بطولات دولية لـ 15 لعبة أولمبية صيفية بالتعاون مع الاتحادات الدولية.

وأوضح الطاير أن الرياضة في إمارة دبي تعد أحد أهم مرتكزات جودة الحياة والتعايش بين مكونات المجتمع حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية لمختلف الجاليات بما يمنحها فرصة المشاركة والتشجيع والتعايش بين أفراد المجتمع.

وأكد الطاير حرص "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" على استمرارية المنافسات الرياضية وتكريم الرياضيين والاتحادات المتميزة وتم تخصيص محور التنافس للدورة الحادية عشرة ليتم تكريم الاتحادات واللجان الأولمبية التي نجحت في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) وتوفير سبل عودة ممارسة الرياضة للعالم أجمع، حيث تقوم الجائزة في كل دورة بتكريم الاتحادات الرياضية الدولية المنضوية تحت اللجنة الأولمبية الدولية.

وتمنى الطاير تنظيم دورة ألعاب أولمبية صيفية ودورة ألعاب بارالمبية ناجحتين في طوكيو صيف هذا العام وأكد أن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم" بتوجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ورئيس الجائزة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قد راعت توقيتات تنظيم الدورة الأولمبية بما يتيح للفائزين من الرياضيين والفرق والاتحادات الرياضية المتميزة الترشح للجائحة والفوز بإحدى فئاتها.

كما أكد معالي مطر الطاير لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن الفترة المقبلة ستشهد استضافة دبي للعديد من البطولات الدولية الكبرى بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومن بينها بطولات للعالم في مختلف الرياضات.

وقدم نغ ميانغ شكره للجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة ولمعالي مطر الطاير على اللقاء به وأكد أن للدولة مكانة كبيرة في الحركة الرياضية الدولية من خلال مبادراتها وجهودها وحرصها على تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني كما ثمن دور "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في دعم وتكريم الرياضيين المبدعين وأكد أن هذ الجوائز الكبيرة تعد من أهم محفزات تطوير الرياضة وتحفيز الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية على مزيد من التألق، كما عبر عن سعادته بالتواجد في دبي التي تعد من أجمل مدن العالم وتتميز بالبنية التحتية الرياضية المتكاملة المصممة وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، وكونها مدينة تضم منشآت رائعة وترحب بالجميع وتحترم ثقافاتهم، وتحظى الرياضة بمكانة متميزة فيها.