المناعة العالمية عاملاً حاسماً للتغلب على جائحة كوفيد-19، حسب خبير الصحة العامة في معرض الصحة العربي 2021

: أكد الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون خلال يوم افتتاح معرض الصحة العربي 2021 أنه لم يكن حتى الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم محصنين ضد فيروس كوفيد-19 حتى نستطيع التغلب على هذه الجائحة والخروج منها بأسرع وقت ممكن، وذلك خلال حديثه في مؤتمر الصحة العامة في الجلسة التي سلطت الضوء على التأهب للطوارئ والاستجابة والتعافي، حيث أكد الدكتور جها بأنه قد تم تطعيم 10 إلى 15٪ من السكان فقط، أي حوالي ملياري شخص على مستوى العالم، وهو ما يضعنا حاليًا في منتصف الطريق للتغلب على الجائحة على مستوى العالم.

وبهذا السياق قال الدكتور جها: "في الحقيقة فإننا مازلنا لحد الآن في منتصف الطريق لأسوأ أزمة صحية قد مرت على العالم منذ قرن، والتحديات والصعوبات الناجمة عن الجائحة متنوعة ويختلف شكل الوباء بشكل كبير بناءً على مكانك في أي لحظة".

وأضاف الدكتور جها قائلاً: "تنخفض أرقام الإصابات لأن معظم البلدان في حالة إغلاق أو تستخدم تدابير احترازية وإجراءات وقائية للصحة العامة، لذا فإننا نرى تقدمًا حقيقيًا في بعض البلدان الأكثر تضررًا مثل الهند؛ ومع ذلك فإننا لن نتغلب بشكل نهائي من هذا الوباء حتى يحصل غالبية الناس على التلقيح الكامل ضد الفيروس، ونحن لسنا قريبين من ذلك بعد".

هذا وقد تم تسليط الضوء خلال الجلسة على العديد من التحديات التي تواجه إطلاق اللقاح، بما في ذلك المساواة في توزيع اللقاح على الرغم من الالتزامات العالمية المتعلقة بالإنصاف في توزيع اللقاحات، فإن اللقاح لا يزال غير قادر على الوصول إلى معظم بلدان العالم وخاصة بلدان القارة الأفريقية وأجزاء من بلدان قارة آسيا.

وأردف الدكتور جها قائلاً: "خلاصة الحديث هي أن معظم البلدان لا تستطيع الوصول إلى اللقاحات لحد هذه اللحظة على الرغم من كل الحديث العالمي عن المساواة في اللقاحات، فقد أعطت الدول الأولوية في تلقي اللقاح لمواطنيها، وإذا تركنا الوضع الراهن يستمر، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين إلى ثلاثة أعوام لتطعيم الجميع، لذا علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير من ذلك".

كما تم تسليط الضوء خلال الجلسة على المزيد من التعاون الوثيق والشراكات بين القطاع الخاص والحكومة لمعالجة النقص في المواد الخام التي تمنع الشركات من صنع اللقاحات، كما تم تحديد نقل التكنولوجيا والحاجة لشركات مثل: جونسون آند جونسون وموديرنا وفايزر وأسترازنيكا لبذل المزيد من الجهود لنقل ومشاركة التكنولوجيا مع الشركات القادرة على إنتاج اللقاحات كمسار عمل محتمل لتحقيق أهداف اللقاحات العالمية.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور جها قائلاً: "حتى لو كان لديك أشخاص راغبون وقادرون على تصنيع اللقاحات، فهناك نقص في المواد الخام، ومن وجهة نظري الشخصية فهنا يأتي دور الحكومة لبدء العمل مع الشركات التي ليس لديها خبرة كبيرة في مجال المواد الخام، وهنا يجب أن يسأل الناس أنفسهم، "هل يمكننا تغيير التصنيع وتغيير تركيزنا لصنع بعض المواد الخام التي يحتاجها صانعو اللقاحات لإنتاج اللقاحات".

وأضاف الدكتور جها قائلاً: "نحن بحاجة إلى جهود متضافرة للغاية، وهذا ما سيتطلب إقامة شراكة وثيقة للغاية بين القطاع الخاص والحكومات لإتاحة المزيد من اللقاحات".

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث): "أصبحت الصحة العامة في طليعة المناقشات من خلال النظر في الاستراتيجية والسياسة بالتزامن مع تفشي فيروس كوفيد -19 عالميًا، ومع استمرار تأثير الجائحة على مليارات الأشخاص حول العالم، فإنه من المهم بالنسبة لنا إنشاء منصة تركز على المفاهيم الأساسية والعواقب والوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها، فضلاً عن مجالات الصحة العامة الأخرى المتأثرة بالوباء، مثل العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ".

يستقطب معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 الذي ينعقد تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام" أكثر من 20 ألف شخص على أرض مركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته لغاية 24 يونيو الجاري، ومن المتوقع حضور 1500 شركة عارضة من 62 دولة للحدث الحضوري من المعرض.



وستبقى المنصات الرقمية للحدث متاحة للمشاركين الذين لم يتمكنوا من حضور المعرض شخصياً لغاية 22 يوليو 2021.