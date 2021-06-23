«البلديات والنقل» تطور النظام البيئي لتوفير فرص للصناعة البحرية

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت دائرة البلديات والنقل ارتفاعاً في حجم البضائع العامة التي تم التعامل معها في موانئ أبوظبي بزيادة 33% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت العام الماضي 29.9 مليون طن من البضائع العامة، بينما شهد العام 2019 التعامل مع 22.45 مليون طن.

وأكدت الدائرة أنها تسعى إلى تطوير النظام البيئي البحري في أبوظبي ليصبح أحد الاقتصادات البحرية الرائدة، حيث تتمتع أبوظبي بأنظمة بيئية بحرية متنوعة توفر فرصاً واسعة للصناعة البحرية التجارية.

وشهد العام الماضي تطوير 367 مرسى جديداً في مناطق مختلفة في الإمارة بتكلفة 100 مليون درهم، بواقع 32 مرسى في شمال منطقة النوف، و50 مرسى في شرق منطقة النوف، و35 مرسى في جزيرة الحديريات، وتطوير 120 موقفاً للسيارات عند بوابة أبوظبي، 60 موقفاً للسيارات في الميناء الشمالي من جزيرة دلما، و70 موقفاً للسيارات في الزاهية وربدان وجزيرة ياس والصدر.

وأكدت دائرة البلديات والنقل استمراريتها في تنفيذ خطة لتوسيع نطاق النقل المائي العام المستدام في أبوظبي، لافتةً إلى أن العام الماضي شهد زيادة في عدد مستخدمي العبارات بنسبة 17%، حيث سافر 106.069 راكباً عبر العبارات، بواقع 49.113 راكباً بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، و56.956 راكباً بين جزيرتي السعديات والعالية.

ويمتد طول القنوات المائية المطورة في الإمارة على 23 كم، وهي قناة الهيالي بواقع 8.9 كلم، قناة جباجيبات بواقع12.5 كلم، قناة كوف مارينا بواقع 1.2 كلم.

ولتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد عالمياً للعمليات والأنشطة البحرية ورفع مستويات جودة وكفاءة الخدمات البحرية في الإمارة شهد العام الماضي تأسيس «أبوظبي البحرية»، وتم حوكمة 45 ألف كيلو متر مربع من الممرات المائية، علماً أن حركة السفن تصل في موانئ أبوظبي خلال العام إلى 40 ألف سفينة، ويوجد في الإمارة 100 مرفق بحري و17 ميناء تجارياً ومجتمعياً.